Спектакль по роману Глуховского убрали из репертуара театра Ермоловой

Фото: ermolova.ru

Спектакль по реалистическому роману «Текст»

Спектакль театра Ермоловой в Москве по роману Дмитрия Глуховского, которого 7 июня заочно арестовали за распространение фейков, исключен из репертуара, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на заявление писателя в соцсетях. Руководитель театра Сергей Кузоятов не подтвердил эту информацию. Он сообщил, что об исключении постановки из репертуара он сам узнал из СМИ.

Учитывая то, что я в отпуске, элементарно подписать указ об исключении из репертуара некому. О том, что спектакль «Текст» снят с репертуара, я узнал сегодня из прессы. Возможно, какое-то решение сейчас формируется, но мне о нем неизвестно. Никоим образом оно официально не оформлено. Насколько я понимаю, все эти сообщения пошли только после его сообщения в соцсетях. Я, к сожалению, данный факт никак прокомментировать не могу, — сказал Кузоятов.

Писателя Дмитрия Глуховского 7 июня заочно арестовали по делу о распространении фейков, дискредитирующих российскую армию. До этого автора романов «Текст» и «Метро 2033» объявили в розыск. Сам писатель подтвердил в своем Telegram-канале, что уголовное дело было возбуждено из-за его публикации в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) о ВС РФ.

Глуховский выступил против спецоперации России на Украине наряду с Борисом Акуниным, Дмитрием Быковым и Леонидом Парфеновым.