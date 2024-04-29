Спектакль по пьесе Шендеровича убрали из репертуара Алтайского театра

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виктор Шендерович (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина в Барнауле убрал из репертуара спектакль по пьесе писателя Виктора Шендеровича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «Два ангела, четыре человека», об этом сообщили представители учреждения в социальной сети «Вконтакте». Такое решение вызвано большим количеством поступающих жалоб.

11 лет спектакль «Два ангела, четыре человека» был безусловным хитом нашего репертуара. 11 лет он шел практически всегда со 100% аншлагом. Но пришло время прощаться. Спектакль уходит, потому что нам регулярно поступают жалобы, что в театре идет постановка по пьесе иноагента, — говорится в сообщении.

Представители Алтайского театра добавили, что последний показ спектакля по пьесе «Два ангела, четыре человека» состоится 30 апреля. Желающие могут приобрести билеты онлайн.

Ранее участники общественного движения «Зов народа» обратились в Следственный комитет России, Генпрокуратуру РФ и Федеральную службу безопасности с просьбой признать Шендеровича террористом и экстремистом. Они призвали внести писателя в соответствующий реестр из-за его слов о готовности передавать собственные гонорары Вооруженным силам Украины.