Спецслужбы Украины готовили теракт с химоружием в Запорожье ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины с применением химоружия в Запорожье

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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили теракт в Запорожской области, который готовили спецслужбы Украины с использованием аналога боевого отравляющего вещества, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Задержаны трое украинских граждан, передает ТАСС.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. Задержаны трое граждан Украины, — сказано в сообщении.

По информации ФСБ, изъятые препараты разрабатывались в Соединенных Штатах, они используются для создания химического оружия массового поражения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по двум статьям, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края, планировавший теракт в Рубцовске в День города, рассматривал в качестве цели «Уралвагонзавод». По словам обвиняемого, он планировал отправиться на Украину и принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ, но украинские кураторы потребовали от него выполнить задание на территории РФ. Мужчину завербовал «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).