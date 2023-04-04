Спецслужбы могут ужесточить работу против недовольных СВО «Ведомости»: спецслужбы могут ужесточить работу против недовольных СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Спецслужбы могут ужесточить работу с протестующими против проведения специальной военной операции из-за убийства военкора Владлена Татарского, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к силовикам. По его словам, это следует из заявления Национального антитеррористического комитета, о том, что теракт был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Источник издания уточнил, что в этом случае можно ожидать тех же методов, которые применяются против исламистского подполья.

Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где проходил его творческий вечер. Взрывное устройство находилось в статуэтке, которую военкору подарила Дарья Трепова, в действие оно было проведено дистанционно.

По последним данным, при взрыве пострадали еще 40 человек. На лечении в больницах находятся 25 из них. Состояние пятерых пострадавших оценивается медиками как тяжелое.

Первоначально по факту гибели Татарского было возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом, однако позднее СКР переквалифицировал его на более тяжкую статью. Треповой предъявлено обвинение по статье о теракте.