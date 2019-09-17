https://static.news.ru/photo/d562ccea-d93c-11e9-b138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Программное решение, которое используется в мессенджере Telegram, с точки зрения безопасности предпочтительнее, чем у WhatsApp. Об этом заявил специальный представитель российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Спецпредставитель главы государства рассказал, что сам пользуется обоими мессенджерами. По его словам, с точки зрения безопасности WhatsApp проигрывает конкуренту, передаёт РИА Новости .

Совершенно очевидным является выбор решения Telegram с точки зрения безопасности коммуникаций, — сказал Песков.

При этом он пояснил, что абсолютно безопасных средств связи не существует.

Пока мы не сделали квантовый мессенджер, безопасных средств нет, — пояснил он.

В России пока не обсуждалось создание мессенджера на основе квантовых технологий. Но как только будет понятна «физическая возможность» такой разработки, ей непременно займутся, пообещал Песков.

Ранее бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден призвал чиновников отказаться от WhatsApp, писал News.ru. Кроме того, бывший сотрудник АНБ рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон отдаёт предпочтение Telegram. По его мнению, «обе эти программы чрезвычайно опасны».