https://static.news.ru/photo/e1758b50-6dcd-11ea-a769-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Экология в мире резко улучшилась на фоне распространения коронавируса, так как перестали работать многие промышленные предприятия, которые загрязняли воздух, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

При этом он подчеркнул, что пандемия не является «механизмом самоочищения» планеты, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса повлияла не только на экономику, но и на состояние окружающей среды. Многие СМИ постарались оценить эти изменения в цифрах.

По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом заразились более 387 тысяч человек, 16,7 тысячи умерли, более 101 тысячи выздоровели.

В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека выздоровели.