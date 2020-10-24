Спецназовцу Никите Белянкину поставили памятник

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Никите Белянкину, погибшему от ножа хулигана в июне 2019 года в подмосковном Путилково, открыли памятник. Церемония прошла на Митинском кладбище, где он похоронен. Молодой человек проходил службу в спецназе.

Монумент установили на деньги, собранные семьёй покойного, его друзьями и Союзом десантников России. Руководитель организации, Герой СССР Валерий Востротин посмертно удостоил Никиту Белянкина медалью «Анатолий Лебедь». В мероприятии приняли также участие представители ветеранских организаций, сослуживцы Никиты, а также юноши и девушки из военно-патриотического объединения «Сова» (Химки), пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошёл 1 июня. Никита Белянкин оказался случайным свидетелем уличной драки. Он не смог пройти мимо и заступился за мужчину, который в ходе потасовки получил ножевое ранение. Спецназовец пытался остановить нападавших, произведя несколько выстрелов из травматического оружия, однако был повален на землю и ранен ножом в область груди. В результате молодой человек скончался на месте. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на западе столицы прошли похороны Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Погребение состоялось на Кунцевском кладбище. Отец националиста поблагодарил всех присутствующих за соболезнования и за деньги, которые они перечислили на организацию похорон.