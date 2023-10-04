Спецкомиссия выдаст удостоверения участников СВО бойцам ЧВК «Вагнер» При МО создали комиссию по выдаче удостоверений участников СВО бойцам «Вагнера»

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При Министерстве обороны России создана специализированная комиссия, которая будет выдавать удостоверения участников специальной военной операции (СВО) бойцам ЧВК «Вагнер», заявила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, сообщает ТАСС. По ее словам, благодаря такой комиссии бойцы смогут оперативно получать документы.

О создании комиссии председатель фонда рассказала на встрече социальных координаторов в Уральском институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в Екатеринбурге.

[ЧВК с Минобороны] договорились о том, что все документы ЧВК будет приносить лично конкретному лицу и [они будут] рассматриваться на этой комиссии, а нам (фонду. — NEWS.ru) выдавать готовые удостоверения, мы их будем передавать вам (координаторам. — NEWS.ru) в филиалы, чтобы ребятам не приходилось ездить, — отметила Цивилева.

Она уточнила, что Минобороны согласилось с предложением ввести облегченный режим выдачи удостоверения для тех бойцов, которые имеют подтвержденные ранения и госнаграды. Цивилева также подчеркнула, что фонд уже передал для отработки на комиссии 7,7 тысячи заявок на удостоверения участников СВО. Мера также коснется матерей и жен погибших бойцов ЧВК.

Ранее адвокат Военной коллегии адвокатов Павел Малютин рассказал NEWS.ru, почему не все бойцы ЧВК получили статус ветерана. По его словам, когда они приезжают в тыл с линии фронта, не всегда привозят с собой необходимые документы. Юридически доказать факт участия в боях, по его словам, бывает сложно даже тогда, когда вагнеровец лежит в госпитале с ранением.