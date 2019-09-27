https://static.news.ru/photo/364c07c6-e1ba-11e9-8c47-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

Власти Санкт-Петербурга планируют сделать бесплатным общественный транспорт для болельщиков, которые приедут в город на финальный матч Лиги чемпионов. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. Также планируется запустить специальные шаттлы для перевозки фанатов от основных транспортных узлов до стадиона.

Непосредственно в день проведения матча держателям билетов будет предоставлено право на бесплатный проезд городским общественным транспортом, — цитирует его ТАСС .

Он добавил, что власти Петербурга планируют задействовать всю транспортную инфраструктуру, построенную к чемпионату мира по футболу 2018 года. Для пользователей личного транспорта будут организованы перехватывающие парковки, расположенные рядом с метро.

Ранее, как писал News.ru, Санкт-Петербург станет городом, в котором определится победитель Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21. Финальный матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Россия примет финал первенства в третий раз.