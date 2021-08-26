«Специальной информации нет»: Пескова спросили о рекорде смертей от COVID

Журналисты попросили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировать рекордную смертность от коронавируса в России. Однако представитель Кремля решил переадресовать этот вопрос. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Кремля порекомендовал обращаться с этим вопросом в Министерство здравоохранения или к зампреду правительства и главе оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой.

Специальной информации в Кремле на этот счёт нет, — добавил он.

26 августа в России выявили новый рекорд суточной смертности от COVID-19. За 25 августа в стране умерли от коронавируса 820 человек. Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в России составил 19 630 человек.

Кроме того, в Москве второй день подряд фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Так, за 25 августа зафиксировали 1712 новых случаев коронавирусной инфекции, это больше, чем за прошлые сутки почти на 22%.

Две недели назад мэр Москвы Сергей Собянин снял ряд ограничений. Смягчение коронавирусных мер произошло 13 августа. Были отменены требования об обязательной удалённой работе, о проведении термометрии во время рабочего дня и о регулярном тестировании сотрудников на коронавирус. Также были отменены ограничения на посещение зоопарков.