Специалисты ВОЗ рассказали о визите на COVID-объекты в Ухани

https://static.news.ru/photo/3ccbe6ac-68a5-11eb-a737-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/Ng Han Guan/ТАСС

Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о результатах посещения китайского города Ухань, в котором предположительно образовался очаг заражения COVID-19. Об этом журналистам рассказал представитель группы Питер Дашак.

Нас спросили, куда мы хотим отправиться. Мы предоставили принимающей стороне список. И мы побывали во всех основных местах. Во всех местах, которые мы просили посмотреть, всех, кого мы хотели увидеть, — цитирует AP учёного.

Он подчеркнул, что в китайском городе экспертов встретили «неожиданно открыто», а также высоко оценил работу коллег из КНР. Учёные закончили исследование объектов, они проведут ещё несколько дней в стране для уточнения полученных результатов.

Как сообщал NEWS.ru, эксперт группы ВОЗ от России Владимир Дедков заявил, что работа в Институте вирусологии в Ухани организована слишком хорошо, чтобы можно было представить утечку из неё какого-нибудь вируса.