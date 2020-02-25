Российский экологический оператор считает, что реформа института расширенной ответственности производителя (РОП) не приведёт к увеличению потребительских цен.
Как
По подсчётам оператора, при действующих ставках экологического сбора товары из минимальной потребительской корзины подорожают за год максимум на 178 рублей 29 копеек, что составит 0,14% от величины прожиточного минимума в 2019 году.
Как отметил замглавы Российского экологического оператора Вячеслав Духин, добросовестные производители должны были включить в себестоимость продукции расходы на утилизацию.
Ранее NEWS.ru писал, что количество региональных мусорных операторов, которым угрожает банкротство, сократилось с 21 до 11. В случае если компания не сможет продолжать работу, решением вопроса с отходами займутся муниципальные учреждения.
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