https://static.news.ru/photo/7184642a-57dd-11ea-8c96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский экологический оператор считает, что реформа института расширенной ответственности производителя (РОП) не приведёт к увеличению потребительских цен.

Как пишет телеканал «360», оплачивая свой собственный мусор, производители получат дополнительные льготы при использовании ими вторсырья.

По подсчётам оператора, при действующих ставках экологического сбора товары из минимальной потребительской корзины подорожают за год максимум на 178 рублей 29 копеек, что составит 0,14% от величины прожиточного минимума в 2019 году.

Как отметил замглавы Российского экологического оператора Вячеслав Духин, добросовестные производители должны были включить в себестоимость продукции расходы на утилизацию.

Ранее NEWS.ru писал, что количество региональных мусорных операторов, которым угрожает банкротство, сократилось с 21 до 11. В случае если компания не сможет продолжать работу, решением вопроса с отходами займутся муниципальные учреждения.