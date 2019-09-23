https://static.news.ru/photo/f42c9098-de23-11e9-9596-fa163e074e61_660.jpg город Кудрово Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Эксперты сферы недвижимости составили рейтинг городов, жители которых в наибольшей степени довольны своим уровнем жизни. Лидером списка стало Кудрово, расположенное на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Второе место занял город Мурино, также находящийся в Ленинградской области. Это достаточно «молодые» города, где основной жилой фонд составляют новостройки. Большинство их жителей — семьи с маленькими детьми и те, кто только планирует создать новую ячейку общества, пишет « Российская газета » со ссылкой на отчёт специалистов профильного интернет-портала Domofond.ru.

Оба города обошли в рейтинге Москву, которая замыкает тройку лидеров.

Далее в списке идут Тюмень, подмосковные города — Мытищи, Видное, Реутов, Красногорск, Долгопрудный и Санкт-Петербург.

Меньше всего своим уровнем благосостояния оказались довольны жители городов Шахты и Каменск-Шахтинский в Ростовской области, а также Камышина в Волгоградской области и Свободного в Амурской.

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