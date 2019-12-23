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Специалисты Роскачества в преддверии новогодних праздников провели проверку китайских фейерверков, результаты которой были обнародованы во вторник, 24 декабря.

Эксперты отмечают, что во время исследований нарушений параметров качества и безопасности пиротехнических изделий обнаружено не было. В общей сложности в Роскачестве поверили 10 наиболее популярных торговых марок, стоимость которых варьировалась от 550 до 1999 рублей.

Состояние образцов было проанализировано по 32 показателям качества и безопасности, в числе которых: стойкость к различным климатическим условиям, восприимчивость к ударам, безопасность транспортировки и не только.

Все товары оказались качественными и безопасными, в том числе для окружающей среды: концентрация вредных веществ в воздухе после их запуска оставалась в пределах нормы. Уровень шума также не превысил допустимого значения в 140 децибел, — отмечается на сайте Роскачества.

Специалисты также подчеркнули, что время салютных батарей и уровень освещённости фейерверка не имеют прямой зависимости от стоимости.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору пиротехники.

В ведомстве напомнили, что все пиротехнические изделия должны продаваться только в специализированных торговых точках.

Поскольку это товар повышенной опасности, то приобретать нужно изделия в целой и немятой упаковке, с соответствующим сроком годности и целым фитилём.