В Московском зоопарке рассказали, сможет ли медведь с Диксона ходить Директор Московского зоопарка: медведь с Диксона не сможет самостоятельно ходить

Фото: radionovasg/t.me/Светлана Радионова

Раненый медведь из Диксона

Медведь с острова Диксон никогда не сможет самостоятельно ходить, заявила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, операция пострадавшему, предположительно, от рук браконьеров животному не поможет, но ситуацию немного поправят физиотерапия и плавание.

Перелом позвонка, контузия спинного мозга, миелопатия — из-за таких травм животное уже никогда не сможет ходить. Возможно, ситуацию немного поправит физиотерапия и плавание, — отметила Акулова.

Она добавила, что специалисты разработают специальную программу реабилитации для медведя. Акулова подчеркнула, что для них это будет первый опыт работы с большим хищником.

И это будет для всех в новинку, поскольку впервые реабилитологам придется заниматься не домашней собачкой, а большим хищником, — заключила она.

Впервые о пострадавшем медведе стало известно 3 сентября. Его нашли на острове Диксон с огнестрельными и ножевыми ранениями. По одной из версий, на него напали браконьеры. Животное перевезли в Норильск, а после доставили в Москву. Директор столичного зоопарка пообещала, что для выздоровления медведя будет сделано все возможное.