Специалисты рассказали, сколько золота россияне выбрасывают на помойки РЭО: россияне ежегодно выбрасывают 500 кг золота на свалки в составе электронных отходов

Фото: Shutterstock

Ежегодно жители нашей страны выбрасывают на свалку 500 кг золота, подсчитали специалисты компании «Российский экологический оператор» (РЭО). Кроме того, в мусорных баках оказываются серебро, палладий, платина и другие драгоценности, рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, сообщает «360».

По его словам, в России каждый год образуется около 1,5 млн тонн отходов электронного и электрического оборудования.

Большая часть отходов электроники — это бытовая техника (67%, или 1 млн тонн). В среднем содержание драгметаллов в печатных платах составляет от 25 грамм на тонну. Отсюда можно сделать вывод, что россияне выбрасывают около 955 тысяч тонн бытовой техники, в составе которой может находиться более 0,5 тонны золота! — рассказал гендиректор РЭО.

При этом, как уточняется, на утилизацию попадает всего 5% отработавшей свой век электронной техники, остальное захоранивается, что является и расточительным, и очень вредным для российской экологии.

Климатическое и холодильное оборудование составляет 22% от электронного мусора. Еще 9% занимают IT-оборудование и офисная техника, добавили в ППК РЭО. В них содержатся бромированные антипирены, которые при сгорании образуют опасные канцерогены, а некоторые — разрушают эндокринную систему человека. Лампы, содержащие ртуть, — это еще 2% электронных отходов.

Союз потребителей РФ (СПРФ) ранее направил в Минпромторг предложение запретить с 2025 года в России продажу гаджетов, не имеющих единого разъема для зарядки. Эта инициатива должна сократить траты граждан, а также сделать торговлю устройствами более экологичной.