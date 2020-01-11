https://static.news.ru/photo/8a96a13e-351a-11ea-9b9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Сотрудники СМИ провели опрос, в ходе которого ресторанные критики и шеф-повара рассказали, какие блюда не стоит заказывать в итальянских ресторанах. Результаты исследования журналистов были обнародованы в воскресенье, 12 января.

Ресторанный критик Джулия Хелтон «проехалась» по пицце «Маргарита». Эксперт назвала блюдо «грабежом», ведь при его изготовлении используется минимум продуктов, все они относительно дешёвые. При этом «Маргарита» в ресторанах является достаточно дорогой. Хелтон призвала заказывать пиццу с несколькими начинками.

Шеф-повар во втором поколении Натали Сервино призвала не есть салат капрезе в заведениях в том случае, если сезон помидоров уже закончился. Томаты при таких условиях окажутся просто безвкусными. Также шеф-повар призвала отказаться от гренок с чесноком или маслом. Подавая такое блюдо, утверждает Сервино, рестораны пытаются скрыть настоящий вкус своего хлеба.

Ресторанный критик Алекки Шук высказалась по поводу болоньезе. Она заявила, что это блюдо будет намного дешевле приготовить дома, к тому же рецепт очень простой.

То же самое эксперты говорят и о Cacio e pepe (паста с сыром и перцем).

Cacio e pepe не стоит денег. В Италии это блюдо готовят, когда у кого-то нет времени сделать более приличный соус. Его можно сравнить с фаст-фудом, но не едой для ресторана, — приводит издание Insider слова шеф-повара Линды Харрелл.

Ранее NEWS.ru писал, что шаурма, заправленные майонезом и сметаной салаты, а также пирожные и торты с кремом представляют наибольшую опасность для посетителей ресторанов с точки зрения возникновения инфекций.

Также можно отравиться блюдами из рубленого мяса и студнем. Кроме того, бактерии и вирусы могут находиться на плохо помытых овощах и фруктах, говорится в сообщении Роспотребнадзора.