Специалисты проекта «Билет в будущее» помогут школьникам выбрать профессию Специалисты проекта «Билет в будущее» разработали программу профориентации для школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты проекта «Билет в будущее» разработали профориентационный минимум для школьников 6–11-х классов, сказано в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru. Он включает в себя комплекс мер, который поможет определить готовность школьников к профессиональному самоопределению с учетом индивидуальных особенностей, запросов кадровой экономики и специфики рынка труда. Проект уже получил положительные отзывы экспертов.

Как рассказал руководитель федерального оператора проекта «Билет в будущее» Иван Есин, профминимум позволит помочь в выборе профессии сотням тысяч школьников. Важная роль в нем отведена родителям, которые как никто другой способны помочь осознанно выбрать профессию

Разработанные материалы дают отличную платформу для развития компетенций педагогов, работе с мотивацией школьников, предварительному знакомству учеников с рынком труда, где в скором времени им предстоит стать полноправными участниками, — подчеркнул Есин.

Ранее Минтруд назвал профессии, вакансии на которые чаще всего подавались работодателями в службы занятости населения в прошлом году. Это строители, водители, формовщики и сварщики. Также были востребованы работники сферы индивидуальных услуг, средний медперсонал, руководители гостиниц и ресторанов.