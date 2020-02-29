https://static.news.ru/photo/38d14464-5ade-11ea-9a70-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Эксперты дали рекомендации по выбору букетов на 8 марта. По их мнению, за зиму люди устали от важных и статусных букетов с розами. Поэтому лучше обратить внимание на весенние цветы: крокусы, подснежники и тюльпаны.

По словам специалиста по этикету Элеоноры Басмановой, при выборе цветов важен их цвет. Так, в частности, белые цветы подойдут совсем юным девушкам, а пожилыми они воспринимаются как траурные, пишет РИА Новости.

Ранее одна из солисток Мариинского театра в Санкт-Петербурге получила в день выступления кладбищенский букет. По словам певицы, цветы появились за сценой в конце представления. Необычный «подарок» принёс курьер. Посылка не попала на сцену благодаря внимательности режиссёров и других сотрудников театра, писал NEWS.ru.