Эксперты дали рекомендации по выбору букетов на 8 марта. По их мнению, за зиму люди устали от важных и статусных букетов с розами. Поэтому лучше обратить внимание на весенние цветы: крокусы, подснежники и тюльпаны.
По словам специалиста по этикету Элеоноры Басмановой, при выборе цветов важен их цвет. Так, в частности, белые цветы подойдут совсем юным девушкам, а пожилыми они воспринимаются как траурные,
Ранее одна из солисток Мариинского театра в Санкт-Петербурге получила в день выступления кладбищенский букет. По словам певицы, цветы появились за сценой в конце представления. Необычный «подарок» принёс курьер. Посылка не попала на сцену благодаря внимательности режиссёров и других сотрудников театра, писал NEWS.ru.
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