https://static.news.ru/photo/8cbda232-3907-11ea-9665-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты рассмотрят техническую возможность соединения Солнцевского и Калининского радиусов Московского метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

Вместе с этим, отметил он, будет определена и стоимость строительства центрального участка Калининско-Солнцевской линии.

Дал поручение посмотреть техническую возможность и стоимость строительства. Главное — её востребованность с учётом МЦК и БКЛ (Московского центрального кольца и Большой кольцевой линии. — NEWS.ru). Сообщу, как получу результаты, — написал Хуснуллин в Twitter в ответ на вопрос одного из пользователей.

Вместе с тем, он отметил, что есть сомнения в экономической целесообразности строительства. Стоимость центрального участка существенно выше радиальных линий. Это связано с необходимостью проходки на большой глубине с помощью специальных шахт, а также с переносом большого количества коммуникаций и выплатой компенсаций за отчуждаемые участки.

Хуснуллин высказал мнение, что в центре Москвы достаточно станций метро в шаговой доступности. В дальнейшем, однако, эта часть переписки с пользователями была удалена.

Между тем, как пояснил NEWS.ru источник в столичной подземке, работники метрополитена были бы рады объединению радиусов в единую линию: это позволит существенно снизить нагрузку на связанные с ними пересадочные станции, которые работают на пике пропускной способности. Как следствие, центральный участок позволил бы оптимизировать и перераспределить пассажиропоток. Вместе с тем собеседник отметил, что в метрополитене прекрасно понимают все сложности, связанные с вероятным строительством.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2023 году планируется завершить работы по продлению Солнцевского радиуса метро до аэропорта Внуково. На новом участке длиной 5,2 километра появится две станции — «Пыхтино» в районе одноимённой деревни и «Внуково» около аэропорта.