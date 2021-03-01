Специалисты объяснили, как увеличить цену квартиры на 20% перед продажей

https://static.news.ru/photo/6894d852-5f90-11eb-bc1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Moschenkov/Russian Look/Global Look Press

Перед продажей квартиры её стоит привести в «товарный вид», но делать дорогой ремонт эксперты в сфере недвижимости не советуют. Достаточно лёгкой «косметики», чтобы скрыть очевидные изъяны.

Например, если в квартире был пожар, протечка или повреждён пол, лучше это всё отремонтировать. Также стоит заменить изношенные коммуникации, которые могут произвести негативное впечатление на покупателя, рассказала РИА «Недвижимости» председатель совета директоров сети офисов агентства недвижимости «Миэль» Марина Толстик.

Она уверена, что в некоторых случаях ремонт может увеличить стоимость жилья на 20%, но это, скорее всего, будет бесполезно в недвижимости эконом-класса, так как там покупателю главное, чтобы цена была как можно ниже.

Покупателей такого жилья интересует в первую очередь цена, поэтому большие вложения могут не только не окупиться, но и затянуть продажу, — отметила она.

Также эксперт советует не перебарщивать с попытками улучшить эргономику квартиры за счёт перепланировок. Если они не будут узаконены, с продажей могут возникнуть серьёзные проблемы.

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