Специалисты объяснили, как увеличить цену квартиры на 20% перед продажей

Перед продажей квартиры её стоит привести в «товарный вид», но делать дорогой ремонт эксперты в сфере недвижимости не советуют. Достаточно лёгкой «косметики», чтобы скрыть очевидные изъяны.
Например, если в квартире был пожар, протечка или повреждён пол, лучше это всё отремонтировать. Также стоит заменить изношенные коммуникации, которые могут произвести негативное впечатление на покупателя,
Она уверена, что в некоторых случаях ремонт может увеличить стоимость жилья на 20%, но это, скорее всего, будет бесполезно в недвижимости эконом-класса, так как там покупателю главное, чтобы цена была как можно ниже.
Покупателей такого жилья интересует в первую очередь цена, поэтому большие вложения могут не только не окупиться, но и затянуть продажу, — отметила она.
Также эксперт советует не перебарщивать с попытками улучшить эргономику квартиры за счёт перепланировок. Если они не будут узаконены, с продажей могут возникнуть серьёзные проблемы.
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