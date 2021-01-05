Специалист назвала способы сэкономить на платежах ЖКХ

https://static.news.ru/photo/fe54f8a4-4fb4-11eb-93e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономия на платежах ЖКХ достигается не только за счёт умеренного потребления ресурсов или низких коэффициентов тарифа, но и посредством более разумного подхода к распределению потребляемой электроэнергии и установки счётчиков воды, пояснили профильные специалисты.

Первый совет, который дают специалисты, касается установки счётчика воды. Как отметила начальник инспекции по надзору за энергосбережением и контролю инженерных систем Мосжилинспекции Надежда Выстороп, реальный объём потребления воды по счётчику всегда ниже, чем норматив. Аналогично этому стоит ставить многотарифные счётчики потребления электричества, передает РИА Новости.

На электричество нужно ставить многотарифный счетчик, по нему ночью электричество в разы дешевле. В таком случае, например, можно ночью поставить работать стиральную машинку, что сэкономит средства, — отметила она.

Ещё один совет — установка энергосберегающих ламп, установка датчиков движения или покупка бытовой техники с функцией энергосбережения. По мнению специалиста, стоит также отключать в квартире или в доме технику, которая редко используется.

Так, сейчас почти вся бытовая техника имеет подсвеченную кнопку включения, и каждая из них в среднем потребляет 0,5 киловатт электроэнергии в год, что, учитывая множество приборов, «накручивает» счетчик, — сказала она.

Как сообщал NEWS.ru, россиянам могут начислить штрафы за неуплату жилищно-коммунальных услуг сразу за весь 2020 год. С апреля текущего года до января 2021-го введён мораторий на начисление пеней за неуплату коммунальных услуг, но чёткие правила его отмены в нормативных актах прописаны не были.

Между тем, в столице участились случаи рассылки поддельных единых платёжных документов (ЕПД) на электронную почту с требованием погасить задолженность.