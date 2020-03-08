https://static.news.ru/photo/8ccb4b26-6206-11ea-a66e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты рассказали, когда нужно менять ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ), который используется для синхронизации работы системы зажигания с ходом поршней и клапанов.

Обрыв ремня ГРМ может привести к капремонту двигателя или даже к его полной замене. Первый очевидный признак износа ремня — это наличие трещин, «лохматых» краёв и иных визуальных дефектов на детали. Также стоит обратить внимание на срок эксплуатации детали. Ремень рассчитан на 50–100 тыс. км пробега, что эквивалентно примерно 5–6 годам, к этому времени начинается естественное разрушение резины, пишет «Российская газета».

О проблемах также говорят посторонние шумы, возникающие в зоне пыльника, закрывающего ремень ГРМ. Кроме того, в случае попадания на деталь масла или других технических жидкостей стоит немедленно отправиться на сервис для его замены.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению специалистов, при ремонте авто по ОСАГО используются дешёвые и некачественные детали.