Специалисты назвали главный цвет 2021 года

https://static.news.ru/photo/3cd0e574-272a-11eb-9327-fa163e074e61_660.jpg Фото: tikkurila.ru

Главным цветом 2021 года будет спокойный светло-голубой оттенок под названием Y354 Кумулус. Он дарит спокойствие и чувство уверенности в завтрашнем дне. Об этом рассказали специалисты финской компании по изготовлению лакокрасочной продукции.

Эксперты отметили, что название цвета переводится как «кучерявые облака». Как подобного вида облачка на небе указывают людям на тёплую и хорошую погоду, так и Y354 Кумулус поможет наполниться энергией и прибавит сил для новых свершений, заявили в компании. Основной темой года финны назвали перезагрузку и восстановление.

Мы хотим вдохновить людей в эти трудные времена делать всё возможное и терпеливо идти вперёд. Когда многое кажется неопределённым и непредсказуемым, мы хотим вселить надежду, ведь всё в наших руках, — цитирует представителей компании Lenta.ru.

Как ранее передавал NEWS.ru, Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал «самоизоляцию» и «обнуление» словами 2020 года, сообщил научный руководитель проекта «Слово года» Института Пушкина Михаил Осадчий.

Как отметили авторы проведённого исследования, в 2020 году две темы в России обошли с большим отрывом все остальные: пандемия коронавируса и внесение изменений в Конституцию.