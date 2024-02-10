Рухнувший в Онежское озеро Ми-8 не смогли поднять со дна «Известия»: тросы оборвались при попытке поднять рухнувший в Карелии Ми-8

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Специалистам не удалось поднять со дна Онежского озера вертолет Ми-8 МЧС РФ из-за оборвавшихся тросов, сообщил источник «Известий». По его данным, в настоящий момент работы приостановлены.

Вертолет Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа на борту потерпел крушение в ночь на 5 февраля во время тренировочного полета над Онежским озером. Место падения обнаружили по сигналу с мобильного телефона командира воздушного судна. Известно, что борт принадлежит МЧС Вологодской области. Он направлялся из Петрозаводска в Вытегру, но примерно в 20:35 связь оборвалась.

Позже на дне озера спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа. Погибший находился внутри машины. По данным МЧС, им оказался бортмеханик Владимир Билида 1971 года рождения. Тело подняли со дна Ладожского озера. У погибшего при себе был паспорт. Тела двух других членов экипажа найти не удалось.

После произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Оно инициировано по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Также были опубликованы кадры полета вертолета Ми-8. Камеры запечатлели летательный аппарат за несколько минут до авиакатастрофы.