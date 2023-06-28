Специалист в сфере здоровья развеяла миф об успокаивающем действии сигарет Эксперт по общественному здоровью Евстигнеева: курение замедляет нервную систему

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Специалист Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий Вера Евстигнеева развеяла миф об успокаивающем действии курения. По ее словам, такой эффект возникает из-за замедления нервной системы. Также сигареты являются одним из основных факторов риска развития злокачественных опухолей дыхательной системы, напомнила она в разговоре с «МК в Рязани».

Яды, содержащиеся в сигарете, не успокаивают, а тормозят нервные центры головного мозга. Человек постепенно привыкает к этому состоянию и желает его повторить. И постепенно становится зависим, — уточнила специалист.

По словам Евстигнеевой, курительные девайсы для потребления никотина обладают такими же канцерогенными свойствами, как и обычные сигареты: в так называемых электронках содержится около 30 ядовитых веществ, которые разрушают организм и могут вызвать рак. Эксперт пояснила, что легкие человека нуждаются в увлажненном воздухе без примесей, только в таком случае вдыхаемая смесь кислорода приносит пользу.

Она отметила, что производители электронных девайсов в качестве аргументов в их пользу используют отсутствие неприятного запаха изо рта, кашля и изменение цвета зубной эмали. При этом все эти заявления не говорят о безопасности электронных сигарет, заключила Евстигнеева.

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин ранее рассказал, что избавиться от привычки курить невозможно «в один миг». Медик отметил, что человек предпринимает минимум пять попыток избавиться от никотиновой зависимости.