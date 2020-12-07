Специалист рассказал о запретах для владельцев жилья в 2021 году

https://static.news.ru/photo/075db674-3909-11eb-9308-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С января 2021 года жильцов многоквартирных домов ждут по крайней мере 10 нововведений, содержащих запреты и различные штрафы, рассказал эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский.

Первое нововведение — жильцам многоквартирного дома будет запрещено с 1 января 2021 года хранить личные вещи не только на чердаках, но и на цокольных этажах. В таких местах, по словам эксперта, некоторые жильцы привыкли хранить соленья или пустые банки. Кроме этого, будет запрещена эксплуатация газовых приборов в случае их неисправности, передает Прайм.

На балконах и лоджиях будет запрещено оставлять непотушенные свечи и сигареты. Решётки на окнах подвалов отныне должны иметь возможность открываться, продолжил Кричевский. Не лишни будет сделать отпираемыми и решётки первых этажей, если окно обозначено в качестве аварийного выхода.

За все эти правонарушения можно получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей согласно ст. 20.4 КоАП РФ. Если будет причинен вред здоровью других людей, в ход пойдут ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», — рассказал эксперт.

Ещё одно новое требование — возможность открывания изнутри без ключа для всех аварийных и эвакуационных выходов или же в дверях должна стоять запорная арматура с дистанционной разблокировкой, сказал Кричевский.

Как сообщал NEWS.ru, эксперты ранее предупредили, что цены на новостройки в следующем году вырастут на 10–12%, в Москве — до 20%. Причинами подорожания стали повышенный спрос на жильё по льготной ипотеке под 6,5% и девальвация рубля.

Между тем, вслед за новостройками потянулись вверх и цены на вторичку. С начала года готовые квартиры подорожали почти на 10%, а число сделок на вторичном рынке выросло в полтора раза.