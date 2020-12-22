Специалист рассказал о рисках поиска съёмных квартир через соцсети

https://static.news.ru/photo/733d620a-43f3-11eb-adc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие россияне ищут съёмное жильё через социальные сети, тогда как этот способ нельзя назвать безопасным из-за целого ряда рисков, с которыми невольно может столкнуться потенциальный съёмщик, заявил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин.

Специалист назвал удобство поиска съёмной квартиры через соцсети «кажущимся», так как риски порой перевешивают это самое удобство. В частности, самым основным риском он назвал отсутствие самой главной гарантии безопасности — системы поверки объявлений на юридическую чистоту, тогда как специализированные ресурсы всегда могут предоставить, например, выписку из ЕГРН, сообщает РИА Новости.

Тем, кто всё же заинтересовался объявлением из соцсетей, советуем проверить документы о собственности уже на месте, при просмотре квартиры, — заметил Кромочкин.

Объявление из соцсетей можно проверить и самостоятельно, продолжил эксперт. Для этого необходимо воспользоваться сервисом проверки фотографий при помощи поиска по изображениям. Однако даже этот способ не гарантирует безопасность.

Главное в таких случаях — не переводить никакие залоги за показ жилья и не вносить деньги в качестве платы за проживание или комиссии риелтору, пока не увидите документы, подтверждающие право собственности, — сказал он.

Как сообщал NEWS.ru, с января 2021 года жильцов многоквартирных домов ждут по крайней мере 10 нововведений, содержащих запреты и различные штрафы. Так, жильцам многоквартирного дома будет запрещено с 1 января 2021 года хранить личные вещи не только на чердаке, но и на цокольном этаже.