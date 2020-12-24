Специалист рассказал о новых запретах для курильщиков в 2021 году

https://static.news.ru/photo/9be37eaa-458e-11eb-8d90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2021 году вводятся новые запреты для граждан, отдающих предпочтение табачной продукции, заявил юрист Егор Редин. Он отметил, что требования будут касаться не только курильщиков, но и руководителей целого ряда организаций.

С 1 января 2021 года курение будет запрещено в медицинских организациях, а также в торговых точках. Нельзя будет курить и на базах, а также в складских помещениях, отметил юрист. Редин напомнил, что такие требования содержатся в постановлении правительства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима», сообщает ПРАЙМ.

Из требований есть одно существенное исключение: курить можно будет только в специально отведённых местах с табличкой «Место для курения», которые должны быть оборудованы противопожарным инвентарём, отметил юрист.

Курить с 1 января будет запрещено на территории объектов транспорта, добычи и переработки легковоспламеняющихся веществ (жидкости и газ), а также в хлебоприёмных пунктах, на сенокосных угодьях, на территории злаковых массивов и образовательных учреждений, напомнил Редин.

Руководители указанных организаций обязаны будут вывесить на своих объектах знаки с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения: «Курение и пользование открытым огнём запрещено, — рассказал он.

Как сообщал NEWS.ru, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Андрей Дёмин рассказал о влиянии курения на течение COVID-19.

По его словам, когда человек курит, то ему кажется, что он здоров, однако в это время функциональные резервы его организма резко снижаются. При этом когда организм нагружается ещё и вирусной болезнью типа COVID-19, тогда уже «видно дно».