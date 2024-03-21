Специалист рассказал о дронах ВСУ, используемых против российских ПВО Специалист ВС РФ «Ярс»: ВСУ используют простейшие дроны для вскрытия системы ПВО

Фото: МО Украины

ВСУ использует максимально простые и легко обнаруживаемые дроны для вскрытия российской системы ПВО, сообщил РИА Новости специалист отряда подготовки операторов БПЛА группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ с позывным «Ярс». Он пояснил, что этот беспилотник сделан из дешевых комплектующих, оснащен двигателем внутреннего сгорания, топливным баком и полетным контроллером.

Такие дроны предназначены для вскрытия слабых мест нашей системы ПВО, — рассказал «Ярс».

Специалист отметил, что этот тип дронов не имеет качественных камер и других радиопередающих устройств. Конструкция такого бесплотника предназначена для легкого обнаружения средствами РЛС.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, попытку Украины совершить террористическую атаку на российский регион пресекли около 17:40 мск.

До этого в результате обстрелов со стороны ВСУ было повреждено здание «Белгород Арены». По словам директора спорткомплекса, повреждения получили кабинеты главы и секретаря, а также некоторое оборудование и остекление учреждения. Как сообщили в Минобороны, утром 21 марта над Белгородской областью сбили 10 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир».