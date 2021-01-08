Специалист рассказал, как придумать и запомнить надёжный пароль

https://static.news.ru/photo/74485c9e-5308-11eb-9989-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/http://imagebroker.com/Global Look Press

Многие пользователи Интернета оказываются в ловушке, пытаясь придумать и, главное, запомнить надёжный пароль. Вместе с тем существует несколько простых способов сделать это, рассказал руководитель отдела анализа защищённости компании «Ростелеком» Александр Колесов.

Помочь в запоминании пароля может как простой блокнот, куда можно записать комбинацию букв и цифр, а также так называемые парольные фразы. Хороший пароль должен быть обязательно длинным и уникальным, заметил специалист, передаёт РИА Новости.

Колесов отметил, что надёжный пароль необходим, чтобы обезопасить себя от взлома. Наиболее частая ситуация выглядит таким образом, что пользователь придумывает один пароль для нескольких сервисов и личных кабинетов или же использует очень похожие пароли. В этих случаях злоумышленники, разгадав один из них, без труда получат доступ и к другим аккаунтам жертвы, чтобы, например, украсть данные банковской карты из личного кабинета на сайте интернет-магазина.

Это далеко не полный список того, зачем взламывать обычных пользователей Сети: будьте уверены, киберпреступники придумают, как использовать вашу личную информацию. В крайнем случае просто соберут эти данные в единую базу и продадут в так называемой теневой сети, — предупредил он.

Хороший пароль должен быть сложным, заметил он. Вариант «1q2w3e4r» — это самый худший пример из возможных, хоть и выглядит он достаточно сложным. В качестве пароля нельзя использовать соседние друг с другом клавиши подряд, а также вбивать в качестве пароля логин или электронную почту. Также не следует пользоваться паролями по умолчанию, особенно для домашнего роутера, сказал Колесов.

Не подойдут также наименование города, дата рождения или другая персональная информация, которую нетрудно угадать. Опасны и «шаблонные» пароли.

Если один из этих «шаблонов» украден злоумышленниками, то подобрать остальные пароли им не составит труда, — отметил специалист.

Для создания сложного пароля он порекомендовал пользоваться генератором паролей, однако тут же возникает проблема с запоминанием такой сложной комбинации.

Если вы не хотите пользоваться вспомогательными программами и считаете самым безопасным хранилищем свой мозг, на помощь могут прийти парольные фразы. Парольная фраза — это последовательность слов. Главное её преимущество — простота запоминания, — отметил Колесов, посоветовав также пользоваться «дедовским» способом — записывать пароли в бумажный блокнот.

Как сообщал NEWS.ru, ранее ведущий эксперт направления «Информационная безопасность» IT-компании КРОК Евгений Дружинин заявил, что надёжный пароль должен состоять из не менее 12–14 символов.