Специалист по защите персональных данных раскритиковал законы в этой сфере

Утечки персональных данных продолжатся, пока не будет требований об их защите, заявил руководитель отдела по защите персональных данных Б-152 Максим Зиновьев изданию Daily Moscow. Так он прокомментировал утечку данных клиентов сервиса «Яндекс.Еда» 1 марта.

Убеждён, что пока требования о защите (data security) данных не будут сформулированы в законе в виде принципов, а также пока операторы не будут отвечать за утечку, мы так и продолжим фиксировать очередные случаи. С сожалением можно констатировать и излишнюю сосредоточенность надзорного органа на «документарной» безопасности данных, что показал свежий опыт Б-152 при сопровождении операторов на плановых проверках, — сказал Зиновьев.

Он добавил, что, по данным исследования InfoWatch, 72% утечек в России в 2020 году случились по вине сотрудников. Это происходило в два раза чаще, чем в среднем в мире.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил NEWS.ru, что на 100% защитить персональные данные от утечки невозможно ни на персональных устройствах, ни при работе с сервисами и компаниями. В первом случае, отметил IT-эксперт, «слив» происходит из-за нелицензионных, «крякнутых» приложений или ОС, во втором — по вине самих организаций.