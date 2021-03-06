Специалист по соцсетям назвала «запретные» темы для обсуждения в Сети

https://static.news.ru/photo/1b8b3590-7e64-11eb-adb8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партнёр агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова назвала «запретные» темы, которые лучше не обсуждать в соцсетях. В частности, специалист напомнила, что некоторые из них могут обернуться значительными проблемами в будущем.

Соколова отметила, что в Сети не стоит вести себя агрессивно по отношению к собеседникам или своим читателям, жёстко высказываться о религии, запрещённых в РФ организациях, спорных теориях, действиях нацистов и фашистов не в осуждающем ключе. Эксперт отметила, что в лучшем случае с пользователем проведут воспитательную беседу. В худшем же человека могут наказать административным штрафом. Известны случаи, когда на таких любителей «рубить правду-матку» заводили и уголовные дела.

Помимо избегания чувствительных тем, эксперт рекомендует следовать простым правилам кибербезопасности. В частности, в Сети не стоит публиковать личные данные в открытом доступе. В частности, это может быть адрес проживания человека, его паспортные данные, номера карт и так далее. В этом случае очень легко стать жертвой мошенников или же недоброжелателей. Помимо этого, в целом не стоит привлекать к себе внимание именно агрессивным поведением.

Также советую избегать чувствительных тем и обсуждения политики, вести себя агрессивно при общении в Сети точно не стоит, — заключила эксперт. Её слова передаёт ПРАЙМ.

Ранее NEWS.ru писал, что на улицах Швеции появились провокационные плакаты, призывающие население страны позаботиться о своей кибербезопасности. Рекламные публикации появились и в печатной прессе страны.