Специалист по русскому этносу Игорь Морозов умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/4ec35ca8-1140-11eb-bc85-fa163e074e61_660.jpg Игорь Морозов Фото: Игорь Морозов/facebook.com

Специалист по русскому этносу, главный научный сотрудник Центра кросс-культурной психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая (ИЭА) РАН Игорь Морозов скончался от коронавируса в возрасте 64 лет. Об этом сообщил его коллега, ведущий научный сотрудник Центра по изучению межэтнических отношений ИЭА РАН Дмитрий Громов.

Ковид унёс из жизни Игоря Алексеевича Морозова — великолепного учёного и хорошего человека. Не знаю, что сказать, потрясён, — написал в Facebook Громов.

На это известие отреагировали уже несколько десятков пользователей Сети, отметив огромную потерю «для всех фольклористов».

Игорь Морозов родился в Кинешме, окончил филфак МГУ им. Ломоносова, специализировался на этнолингвистике. Учёный занимался исследованиями традиционной празднично-игровой культуры, этнологией и социальной антропологией. За его плечами более ста полевых экспедиций в регионы Украины, Белоруссии и России.

Как писал NEWS.ru, российский писатель и литературный критик Алексей Михеев умер в возрасте 67 лет. Его жена Наталья Кириченко написала, что он 14 лет боролся с последствиями обширного инфаркта. Михеев был не только писателем, он также преподавал в РГГУ, работал в Минкультуры, Академии наук и на радио «Эхо Москвы». Также являлся главредом журнала «Иностранная литература», вёл авторскую рубрику «Информация к размышлению. Non-fiction с Алексеем Михеевым». Состоял в жюри «Большой книги».