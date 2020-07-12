Специалист оценил риски заражения коронавирусом в самолёте

https://static.news.ru/photo/06ae9000-c40a-11ea-9e21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На борту самолёта некоторые предоставляемые услуги могут увеличить риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал эксперт по путешествиям Саймон Колдер.

По словам специалиста, условия во время перелёта не предполагают соблюдения правил социального дистанцирования. Особенно это касается случаев, когда в самолёте наступает время обеда. Колдер привёл в пример рассказ одного из пассажиров, летевшего недавно в Пальма-де-Майорку. Он отметил, что на туристах по большей степени были маски, когда борт оставался на земле. Однако впоследствии все сняли с себя средство индивидуальной защиты, потому что хотели есть и пить.

Как подчеркнул эксперт по путешествиям, предполагается питание на борту или нет — в самолёте невозможно соблюдать дистанцию.

Сейчас уже необходимо начинать путешествовать и работать. Однако если вам не нравится идея находиться в непосредственной близости от других людей, которых вы не знаете, тогда просто никуда не летайте, — цитирует Колдера Express.

Как ранее передавал NEWS.ru, несмотря на то, что с 23 июня 2020 года большинство ограничений на посещение общественных мест в Москве сняты, угроза заражения коронавирусом сохраняется. Вирусологи и эпидемиологи оценили публичные пространства с точки зрения риска инфицирования, и выяснилось, что бары и клубы менее опасны, чем, например, магазины у дома.

С точки зрения эпидемиологической опасности важно не назначение помещения, а качество вентиляционной системы в нём. Если воздух внутри циркулирует плохо, то опасно любое замкнутое пространство.