Специалист объяснила, почему в ряде регионов в июле будет лишний выходной

Нерабочими в России традиционно объявляют дни, на которые приходятся религиозные праздники. Так, 13 мая 2021 года был объявлен таким днём из-за мусульманского праздника Ураза-байрам, 20 июля регионы смогут установить выходной по случаю праздника Курбан-байрам. Об этом заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, сообщает ПРАЙМ.

На самом деле в перечень официальных праздничных дней, согласно ст.112 Трудового кодекса, эти праздники не внесены. Но ст.6 предоставляет органам государственной власти субъектов РФ право устанавливать дополнительные нерабочие (праздничные) дни, чем и пользуются некоторые регионы, — пояснила специалист.

Она добавила, что в регионах устанавливают выходные дни, поскольку в праздники производительность находится на минимальном уровне. При этом расходы бизнеса растут, учитывая, что по закону работа в праздничные и выходные дни оплачивается в двойном размере, отметила Иванова-Швец.

Ранее стало известно, что возможность постоянного выходного 31 декабря без увеличения общего числа праздников рассмотрит Минтруд. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков. По его словам, резервы поищут внутри уже существующего количества праздничных дней.