Специалист объяснил, как мошенники получают данные россиян

https://static.news.ru/photo/930c6000-a329-11eb-a7c8-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко заявил, что обманывающие россиян под видом сотрудников интернет-магазинов мошенники получают информацию из их кол-центров.

По его словам, жуликам для их афер требуются данные о заказе, который россиянин сделал в интернет-магазине, и его номер телефона. В кол-центрах таких магазинов иногда работают недобросовестные операторы, которые за вознаграждение могут предоставить информацию мошенникам, сообщает радио Sputnik.

Когда мы заказываем что-то в реальном интернет-магазине, то мошенники всё равно могут узнать о заказе. После этого они связываются с жертвой и представляются сотрудниками торговой сети, а дальше начинаются мошеннические действия. Так происходит из-за того, что вас кто-то слил. Это могли сделать операторы из кол-центра магазина, — пояснил Пащенко.

Ещё один способ получения мошенниками данных заключается во взломе компьютерных сетей магазина, пренебрегающего информационной безопасностью.

Чаще всего операторы таких компаний работают удалённо с домашних компьютеров и мало задумываются о какой-то безопасности. Злоумышленники взламывают их и получают доступ к базе покупок. Отслеживая в реальном времени заказы, получают возможность звонить клиентам и обманывать их, — подчеркнул эксперт.

Пащенко добавил, что если вам звонят почти сразу после оформления заказа в интернет-магазине, то это могут быть мошенники. Для подтверждения заказа или способа оплаты лучше самому позвонить в магазин, считает эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне неожиданно могут лишиться денежных средств из-за телефонных мошенников, заявил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. По его словам, всегда надо перезванивать в банк и уточнять, кто с вами разговаривал и разговаривал ли вообще. Ещё одним способом внезапно потерять деньги, которые ещё не заработаны, он назвал всевозможные «быстрокредиты».