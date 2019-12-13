Специалист по качеству питания Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Валентина Семёнова призвала россиянок отказаться от губной помады во время распития шампанского в новогоднюю ночь.
Пить шампанское с накрашенными губами не рекомендуется, так как в состав губных помад могут входить силиконы, полностью нейтрализующие ценные качества шампанских вин, — отметила специалист.
Она также напомнила, что при выборе шампанского необходимо обратить внимание на маркировку. Лучшее помечено надписью Cuvee. В составе этого алкогольного напитка не должно быть красителей и ароматизаторов.
Шампанское нужно охладить до 7–9 градусов не менее чем за два часа перед подачей. Бокалы для его подачи нужно выбирать в форме конуса для сохранения аромата,
Ранее NEWS.ru писал о том, что аналитики на финансовом рынке прогнозируют, что россияне потратят на новогодние праздники меньше денег, чем в прошлом году.
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