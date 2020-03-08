Представитель Испанского общества по безопасности и качеству пищевых продуктов Роза Мария Урдиалес рассказала, какие напитки нужно обязательно хранить в холодильнике.
Помимо молочных продуктов в низкой температуре постоянно нуждаются протеиновые напитки на основе риса, миндаля и сои. В их составе есть большое количество белка, в тепле в нём размножаются бактерии.
Открытые соки нужно также хранить в холодильнике, но не больше пяти дней, свежевыжатые соки — пару дней.
Пиво, вино и сидр в открытом виде лучше оставлять при комнатной температуре. Алкоголь в этих напитках действует как консервант,
NEWS.ru писал, что самым полезным молочным продуктом был назван йогурт. Диетолог Лидия Ионова напомнила, что в нём много быстроусвояемого белка, полезных бактерий и кальция. Для употребления йогурта практически нет противопоказаний. Также благотворно влияет на организм айран и простокваша.
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