Инфекционист назвал условие и сроки победы над COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/b1f41190-54d5-11eb-8385-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для победы над коронавирусом необходимо, чтобы в России сформировался определённый уровень общественной иммунной прослойки. По мнению замглавврача Талдомской центральной районной больницы инфекциониста Сергея Рябова, это может произойти осенью текущего года.

К осени Россия будет приближаться к необходимому уровню общественного иммунитета для преодоления эпидемии — это 60–70% населения с иммунитетом. Но только если производство вакцины будет массовым, — пояснил он «Радио 1».

Специалист уточнил, что необходимо привить от коронавируса порядка 50 млн россиян. При этом отметил, что не учитывает тех, кто уже переболел. По официальным данным, это более 3 млн человек. Однако таких людей может быть вдвое и даже втрое больше.

Инфекционист добавил, что к настоящему времени от коронавируса привиты уже более 1 млн человек. По его прогнозу, заболеваемость в стране начнёт снижаться после первого квартала 2021 года. Он также назвал положительным моментом то, что Россия располагает не одной вакциной от COVID-19. К тому же учёные продолжают работу над новыми препаратами.

Рябов полагает, что в дальнейшем вакцинация от коронавируса станет ежегодной. Это позволит предотвратить возобновление эпидемии в будущем.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19: «Спутник V» (от центра Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в лабораториях «Вектора»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. Кроме того, в центре Гамалеи ведётся работа над вакциной «Спутник лайт», которая рассчитана на людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее NEWS.ru писал, что в России завершились испытания препарата для профилактики коронавируса из коры берёзы и лишайников «Бетукладин». Он создан якутскими учёными. По их словам, препарат более чем в 10 раз снижает вероятность заражения, а также длительность и тяжесть острой фазы на 45–53% у тех, кто уже заболел.