https://static.news.ru/photo/32008570-217a-11ea-a178-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел сформировало группу по пресечению правонарушений со стороны наркополицейских.

По данным пресс-службы ведомства, новое подразделение было создано в Главном управлении собственной безопасности.

ГУ СБ начало работать в МВД ровно 24 года назад. Одним из ключевых направлений службы является борьба с преступной деятельности сотрудников, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.