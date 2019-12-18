Министерство внутренних дел сформировало группу по пресечению правонарушений со стороны наркополицейских.
По данным пресс-службы ведомства, новое подразделение было
ГУ СБ начало работать в МВД ровно 24 года назад. Одним из ключевых направлений службы является борьба с преступной деятельности сотрудников, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Ранее News.ru писал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин
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