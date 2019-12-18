Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел сформировало группу по пресечению правонарушений со стороны наркополицейских.

По данным пресс-службы ведомства, новое подразделение было создано в Главном управлении собственной безопасности.

ГУ СБ начало работать в МВД ровно 24 года назад. Одним из ключевых направлений службы является борьба с преступной деятельности сотрудников, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Ранее News.ru писал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить практическую реализацию статей УК об обороте наркотиков и фальсификации доказательств. Данная тема стала актуальной после дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому силовики подбросили запрещённые вещества.

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