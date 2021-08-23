СПЧ счёл справедливым включение телеканала «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека не нашёл нарушений законодательства в решении о включении в реестр СМИ-иноагентов телеканала «Дождь». Об этом ТАСС заявил глава Совета Валерий Фадеев.

Комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере провела встречу с замдиректором департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции России Романом Цыгановым. Он дал разъяснения по ситуации с телеканалом.

Мы получили разъяснение Минюста, было много вопросов, была определённая дискуссия. Если говорить о законе... то закон соблюдён в полной мере, мы не обнаружили никаких нарушений законодательства в том, что касается включения телеканала «Дождь» в реестр иностранных агентов по двум критериям, — заявил Фадеев.

По его словам, это распространение информации, публикаций, созданных СМИ- иноагентами и получение финансирования из-за рубежа. Оба этих критерия в случае с «Дождём».

20 августа Министерство юстиции включило телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов. Причины такого решения до сих пор не были известны.