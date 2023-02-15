СПЧ разнес предложения кабмина и МВД по мигрантам СПЧ резко раскритиковал законопроекты правительства и МВД о мигрантах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) резко раскритиковал законопроекты правительства и МВД о мигрантах, пишет «Коммерсант». В отзыве на документы, направленном в СБ РФ и кабмин, правозащитники указали на ряд рисков, который влечет за собой принятие законопроектов. Член совета Кирилл Кабанов подчеркнул, что принимать их в нынешнем виде нельзя.

В пресс-центре МВД заявили, что «критические замечания» от СПЧ «в профильное подразделение не поступали».

В частности, правительственный проект предусматривает расширение полномочий подведомственного МВД ФГУП «Паспортно-визовый сервис» на территории всей России (кроме столицы) и МФЦ в Москве для работы с мигрантами. В СПЧ указали, что с принятием проекта львиная доля услуг в сфере миграции будет передана структуре, нацеленной на получение прибыли, хоть и подведомственной МВД. При этом правозащитники подчеркнули, что МВД «обязано выполнять соответствующую деятельность безвозмездно». Они предложили провести экспертизу проекта на предмет конфликта интересов между МВД и ФГУП ПВС.

В отзыве на законопроект МВД о въезде и пребывании в России иностранцев и лиц без гражданства СПЧ предупредил о «политических рисках», которые влечет за собой документ. В частности, было отмечено, что большинство трудовых мигрантов направляется не в те регионы, где существует нехватка рабочей силы, а в мегаполисы. Те становятся «точками формирования смут и рукотворных революций», в которых «доминируют выходцы из стран Средней Азии и Закавказья, не стремящиеся к интеграции в российское общество».

Также правозащитники обратили внимание на отсутствие в проекте понятия «незаконно находящийся в РФ иностранный гражданин». Они полагают, что данный пробел неслучаен и сочетается с тенденцией «декриминализации» деяний, связанных с незаконным пребыванием и трудом мигрантов. В СПЧ считают, что это опасным для стабильности страны и экономики.

Ранее МВД подготовило законопроект, исключающий возможность мигранту легализовать свой статус в России через фиктивный брак. По словам представителя ведомства Ирины Волк, документ также исключает получение миграционного статуса при фиктивном установлении отцовства.