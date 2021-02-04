СПЧ проверит условия содержания арестованных в спецприёмнике в Сахарово

https://static.news.ru/photo/b5636370-6723-11eb-9dbc-96000091f725_660.jpg Фото: Телеграмм-канал «Протестный МГУ»

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Андрей Бабушкин сообщил журналистам, что в ближайшие дни намерен приехать в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово в Новой Москве, чтобы лично проверить условия содержания административно задержанных.

Я туда планирую завтра-послезавтра выезжать с проверкой, — приводит РИА Новости слова Бабушкина.

Он отметил, что штат сотрудников ЦВСИГ не соответствует тем задачам, которые в эти дни были поставлены перед учреждением. Задержки с оформлением и размещением задержанных по камерам связаны в том числе с тем, что сотрудники не привыкли к такому количеству задержанных.

В Сети ранее появились фотографии из переполненных камер в спецприёмнике. В МВД заявили, что они «не являются объективным отражением ситуации с арестованными». Родственники задержанных также подтвердили, что условия содержание в ЦВСИГ улучшились.

Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов также подтвердил, что спецприёмник посетили члены ОНК. После этого людей в камерах расселили, выдали еду, а ему дали шампунь и тапочки. Как обстоят дела с шампунем в других камерах, мужчина выяснить не успел. Сейчас телефоны у задержанных изъяты.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти принимают все возможные меры, чтобы разместить в изоляторах граждан, которые были задержаны в ходе несогласованных акций протеста. Профильные ведомства занимаются исправлением возникших задержек с оформлением.