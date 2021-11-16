СПЧ предложил выносить предупреждения потенциальным иноагентам

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и Союз журналистов России подготовили законопроект о поправках к закону об иностранных агентах и направили его главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну. Они предлагают выносить потенциальным иноагентам предупреждение и давать время на исправление ситуации, сообщил РИА Новости ответственный секретарь совета Александр Точенов.

По его словам, в списке иноагентов значатся отдельные организации и СМИ, которые попадают туда «не по злому умыслу» и готовы устранить все нарушения. Поэтому статусу иноагента должно предшествовать предупреждение, а сам статус нужно присваивать через суд, публично и гласно. Это же касается и СМИ, которые публикуют материалы, созданные иноагентами, без соответствующего указания.

Предупредили, дали возможность устранить недостаток и после этого, если не устранили в срок — пожалуйста, получите. Повторное нарушение — получите. Должно быть разумно всё расписано, — отметил Точенов.

Ранее сообщалось, что закон об иноагентах будет обсуждаться на очередной ежегодной встрече Совета по правам человека с главой государства Владимиром Путиным, которая состоится 10 декабря. Члены совета предложили 40 вопросов главе государства, однако до президента дойдут не все, многие будут решаться в административном порядке. В их число, скорее всего, войдут вопросы неконкретного понятия «политической деятельности» в законе об иноагентах.