СПЧ предложил переселять жертв домашнего насилия в свободные гостиницы

https://static.news.ru/photo/fb280278-c145-11ea-89cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralf-Udo Thiele/imageBROKER.com/Global Look Press

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендует региональным и местным органам власти рассмотреть возможность отселения жертв домашнего насилия в пустующий во время эпидемии коронавируса номерной фонд гостиниц. В СПЧ предложили властям провести консультации с гостиницами для проработки этого вопроса.

Одной из эффективных мер поддержки жертв семейного насилия во время эпидемии может быть предоставление жертвам насилия временного убежища в пустующем гостиничном фонде, — говорится в докладе «Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина».

Подчёркивается, что эти меры должны сочетаться с возможностью предоставления мест в дошкольных учреждениях для детей вблизи нового места жительства, а также с выплатами пособий, организацией переобучений и другими мерами.

В Совете полагают, что местные и региональные органы власти должны зарезервировать необходимые бюджетные средства, а также проработать другие необходимые меры поддержки жертв домашнего насилия, а потом проинформировать население о возможности оказания помощи.

При этом, безусловно, каждое обращение за помощью должно тщательно проверяться, чтобы исключить случаи необоснованных обращений, — говорится в докладе.

Государственные организации социального обслуживания для жертв домашнего насилия практически свернули свою работу из-за пандемии коронавируса. В СПЧ отмечают, что во временном жилье могут проживать только те, кто обращался за помощью ранее.

Отмечается, что в период пандемии люди могут быть зависимы от тех членов семьи, у которых сохранился доход. Такая зависимость также снижает мотивацию для жертв домашнего насилия обращаться в полицию, говорится в докладе.

NEWS.ru писал, что на портале госуслуг появилась страница, посвящённая профилактике домашнего насилия. На ней можно узнать контакты служб, куда следует обратиться в случае опасности и за психологической помощью. На странице также доступны памятки о порядке действий в случае возникновения ситуаций, которые связаны с домашним насилием.