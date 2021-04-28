СПЧ попросил от МВД разъяснений о визитах полицейских к журналистам

https://static.news.ru/photo/b79dc99a-a829-11eb-a062-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев попросил у столичной полиции объяснить причины опросов журналистов, освещавших протестные акции 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе СПЧ.

Там отметили, что соответствующий запрос направлен на имя начальника столичного главка МВД Олега Баранова.

Просим вас поручить направить в адрес Совета информацию о причинах указанных действий сотрудников полиции в отношении журналистов, — сказано в письме главы СПЧ.

21 апреля в разных городах России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Несколько дней спустя журналистов, освещавших митинг в Москве, стали вызывать в полицию и требовать от них объяснения о целях пребывания среди протестующих.

Сотрудники полиции на некоторое время задержали корреспондентов «Комсомольской правды» Александра Рогозу и телеканала «Дождь» Алексея Коростелёва. У обоих потребовали редакционное задание на день протестов и объяснения в письменном виде, после чего отпустили. К корреспондентам радиостанции «Эхо Москвы» Олегу Овчаренко и телеканала RTVI Ивану Краснову пришли домой с аналогичными требованиями и под обязательство явиться в отделение полиции.

К журналистке Кристине Сафоновой, которая является специальным корреспондентом интернет-издания «Медуза», признанного в России иностранным агентом, также пришёл домой полицейский, но объяснить причину визита не смог. Вскоре ей перезвонили из ОВД и потребовали явиться. При этом несмотря на то, что она предоставила редакционное задание и другие необходимые документы, ей вручили определение о вызове в отдел для составления протокола по статье 20.2 КоАП РФ о нарушении порядка организации или проведения публичного мероприятия.

Комментируя эти события, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, чем обусловлены действия полицейских. Он предположил, что проверки могут быть связаны с тем, что за представителя СМИ на митинге выдавал себя человек, журналистом не являвшийся.

В сообщении говорится, что обращение подготовила постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере после опросов журналистов телеканала «Дождь» Алексея Коростелёва, радиостанции «Эхо Москвы» Олега Овчаренко и газеты «Комсомольская правда» Александра Рогозы.

Ранее сообщалось, что зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Навального политическим проходимцем. По его словам, тот пытается построить свою политическую карьеру на ложных аргументах.