https://static.news.ru/photo/a1103f8e-c840-11e9-b011-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Совет по правам человека при президенте обратился к начальнику столичной полиции Олегу Баранову с просьбой о проведении проверки информации о нападении на бездомных в центре Москвы.

В организации также попросили сообщить о результатах проведённых мероприятий, отмечается на сайте СПЧ.

Ранее News.ru писал, что сотрудница фонда Елизаветы Глинки обвинила казаков в нападении на бездомных в Москве. Инцидент произошёл днём 22 августа в Пятницком переулке рядом с офисом фонда.

Она уточнила, что всего от нападения пострадало более четырёх человек. По её мнению, на бездомных напали представители казачьего войска, которые заменяют пеший патруль.