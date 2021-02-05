СПЧ может провести правовую экспертизу ситуации с Навальным

Совет при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) будет готов провести юридическую экспертизу ситуации с Алексеем Навальным в том случае, если к Совету обратятся представители оппозиционера.
Журналисты спросили у главы СПЧ Валерия Фадеева, будет ли организация проводить юридическую экспертизу в случае обращения адвокатов Навального.
Да, пожалуйста, конечно, — ответил Фадеев.
У него поинтересовались, не считает ли он возможное отравление Навального поводом для возбуждения уголовного дела.
Я не юрист. Это не мой вопрос, а то я начну комментировать и запутаюсь в этих дебрях, — рассказал Фадеев.
По его словам, в составе СПЧ есть десять человек первоклассных юристов,
Ранее Валерий Фадеев назвал митинги в поддержку Навального провокацией. Он подчеркнул, что эти акции никак не относятся к «борьбе за лучшую жизнь». Фадеев негативно относится к незаконным акциям протеста и в особенности к протестам, которые проводятся в условиях пандемии коронавируса.
Как писал NEWS.ru, представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы заявили, что Навальный не имеет жалоб на содержание в спецблоке «Матросской тишины». Его держат в камере без соседей.