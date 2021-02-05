СПЧ может провести правовую экспертизу ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/3b604e14-6893-11eb-bd94-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Совет при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) будет готов провести юридическую экспертизу ситуации с Алексеем Навальным в том случае, если к Совету обратятся представители оппозиционера.

Журналисты спросили у главы СПЧ Валерия Фадеева, будет ли организация проводить юридическую экспертизу в случае обращения адвокатов Навального.

Да, пожалуйста, конечно, — ответил Фадеев.

У него поинтересовались, не считает ли он возможное отравление Навального поводом для возбуждения уголовного дела.

Я не юрист. Это не мой вопрос, а то я начну комментировать и запутаюсь в этих дебрях, — рассказал Фадеев.

По его словам, в составе СПЧ есть десять человек первоклассных юристов, сообщает «Интерфакс».

Ранее Валерий Фадеев назвал митинги в поддержку Навального провокацией. Он подчеркнул, что эти акции никак не относятся к «борьбе за лучшую жизнь». Фадеев негативно относится к незаконным акциям протеста и в особенности к протестам, которые проводятся в условиях пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы заявили, что Навальный не имеет жалоб на содержание в спецблоке «Матросской тишины». Его держат в камере без соседей.