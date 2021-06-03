СПЧ: «Государство неуклюже пытается решить проблему электросамокатов»

Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ подготовила предложения по законодательному регулированию движения электросамокатов, а также сегвеев, моноколёс и других подобных средств передвижения. В числе предложений: ограничения по скорости, отдельные правила при эксплуатации, номерные знаки и прочее. На этом фоне стало известно о том, что в Петербурге начались обыски у сервисов аренды электросамокатов. Председатель комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов рассказал, в чём он видит причину интереса правоохранителей, с какого возраста нужно разрешать ездить на электросамокатах, нужно ли выдавать права для их использования и в чём проблема парковок для этих средств передвижения.

— Как возникла идея составить перечень предложений по регулировке электросамокатов?

— Вопрос этот назрел сам собой. У нас была встреча, посвящённая безопасности дорожного движения Москвы, дорожной системе столицы в целом, ещё в прошлом году. В частности, обсуждали то, что много травм у нас возникает из-за малого транспорта. Мы считаем, что нужно не вводить транспорт, вроде электросамокатов, в сферу пешехода, а придать ему отдельный статус. Они стали очень быстроразвивающимся бизнесом, но потенциально опасным для здоровья и даже жизни людей. Думаю, сейчас главное определить, что электросамокаты — отдельный транспорт, ввести меру ответственности и определить ограничения по скорости.

— Электросамокаты во многом схожи с мопедами. Нельзя ли «одолжить» нормы, регулирующие сейчас их?

pexels.com pexels.com

— Если так будет в итоге определено, то почему бы и нет? Вы правы, во многом схожесть есть по характеристикам, хотя бизнес говорит, что это не так. Важно ещё определить возраст тех, кто может электросамокатами пользоваться. Я столкнулся уже дважды со странной для меня ситуацией, когда на них едут маленькие дети 10-11 лет. Причём они ехали прямо на меня, думаю, что это так проявляется своеобразная детская агрессия. Также надо определить зону, где электросамокаты могут ездить — по проезжей части в правом ряду по обочине или как-то по-другому? Кстати, думаю, что после уточнений и для родителей станет понятно, как относится к тому, что их дети используют эти транспортные средства. Также, если ответственность за неправильную езду на электросамокатах станет серьезной, то к ним будут серьезнее относится.

— Я правильно понимаю, что, если на электросамокаты повесят номер, это будет означать, что для управления ими будут нужны права?

— Вопрос о том, чтобы на различные малые средства передвижения выдавали права уже давно обсуждается. Если вы помните, когда речь шла о правах для мопедов, очень многие воспринимали это в штыки. Тем не менее, если электросамокат двигается со скоростью под 100 км/ч, как можно не требовать прав, какого-то обучения для управления им? Если мы вводим в ПДД отдельный регламент, отдельные статьи за нарушения, то мы должны обучать человека управлением этого транспортного средства, иначе как потом мы можем предъявлять претензии за неправильное управление им?

— Какими, на ваш взгляд, должны быть возрастные ограничения?

— Считаю, что если сейчас с 14 лет получают паспорт, то это может быть вполне подходящим возрастом для того, чтобы разрешить ездить на самокатах.

— А что насчёт ограничений в скорости?

Sven Hoppe/Global Look Press Sven Hoppe/Global Look Press

— Тут непростой момент. Все, с одной стороны, говорят о том, что можно ограничить в пределах 10-20 км/ч. Это вполне разумно. С другой стороны, мы пытались организовать встречу с экспертами, с медиками, чтобы серьёзно и профессионально обсудить этот вопрос — какое ограничение скорости лучше, с точки зрения вреда, который может причинить человек на электросамокате, себе и другим? Ведь сила -это масса помноженная на ускорение, а масса может быть разной, в зависимости от человека. Однако такую встречу организовать не удалось, так что вопрос открытый.

— Может быть, если ограничить максимальную скорость и права выдавать не нужно?

— Да, вполне возможно. Скажем так, это вполне обсуждаемая ситуация.

— Также в связи с электросамокатами всё время возникает вопрос парковки.

— Да, их бросают где попало. Это непростой вопрос, с учётом сложностей с парковой вообще, в частности в Москве. Например, можно бы было говорить о том, что электросамокаты можно оставлять во дворе, но дворы местные жители ограничивают для въезда, ставят шлагбаумы и прочее. Думаю, что важно тут тоже выслушать мнение представителей бизнеса.

— В Петербурге полиция пришла к владельцам компаний по аренде электросамокатов. Это реакция государства на проблемы с ними?

— Здесь может быть несколько моментов. Во-первых, просто бизнес история. Мы помним, что какие-то подобные вещи были, когда занимались прокатом велосипедов и одна фирма была как-то связана с проверкой конкурентов или нечто подобное. Другое дело, что, может быть это и действительно попытка государства реагировать на проблему, на общественное возмущение, которое из-за электросамокатов поднялось. Однако, так как нет правового поля выходит реагировать только вот так — «неуклюже».

— То есть кампании сверху по борьбе с самокатами вы не ожидаете?

— Нет, не ожидаю совсем. Думаю, сейчас нужно всем ответственным сторонам дела собраться, выслушать, в том числе и наши предложения и обсудить, как лучше регулировать этот транспорт. Вопрос стоит очень остро — с началом теплого периода травм и аварий с электросамокатами будет только больше, особенно с учётом развития доставки. Курьеры, как все знают, на электросамокатах часто перемещаются.